Сьогоднішня ціна Equilibre (VARA)

Поточна ціна Equilibre (VARA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.47K USD. Ціна VARA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Equilibre:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.42 USD

- зміна ціни Equilibre протягом дня — -2.61%

- циркуляційна пропозиція – 52.52M USD

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