Сьогоднішня ціна EquiFold

Поточна ціна EquiFold (EQUI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 15.05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EQUI до USD становить $ 0 за EQUI.

EquiFold наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12,754.2, з циркуляційною пропозицією у 648.48M EQUI. Протягом останніх 24 годин EQUI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EQUI змінився на +22.96% за останню годину та на -51.54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо EquiFold (EQUI)

Ринкова капіталізація $ 12.75K$ 12.75K $ 12.75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19.50K$ 19.50K $ 19.50K Циркуляційне постачання 648.48M 648.48M 648.48M Загальна пропозиція 991,585,769.3559005 991,585,769.3559005 991,585,769.3559005

Поточна ринкова капіталізація EquiFold — $ 12.75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EQUI — 648.48M, зі загальною пропозицією 991585769.3559005. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19.50K.