Ціна Equation (EQU)
Поточна ціна Equation (EQU) сьогодні становить 0.101779 USD з ринковою капіталізацією $ 85.64K USD. Ціна EQU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Equation:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 474.16 USD
- зміна ціни Equation протягом дня — -1.04%
- циркуляційна пропозиція – 840.56K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Equation до USD становила $ -0.0010765610328884.
За останні 30 днів зміна ціни Equation до USD становила $ -0.0902614848.
За останні 60 днів зміна ціни Equation до USD становила $ -0.0887063525.
За останні 90 днів зміна ціни Equation до USD становила $ -0.8082067291383319.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0010765610328884
|-1.04%
|30 днів
|$ -0.0902614848
|-88.68%
|60 днів
|$ -0.0887063525
|-87.15%
|90 днів
|$ -0.8082067291383319
|-88.81%
Останній аналіз цін Equation: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.14%
-1.04%
-12.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Equation is a decentralized perpetual contract built on Arbitrum. With its innovative BRMM model, Equation provides both traders and Liquidity Providers (LPs) with up to 200x leverage, enabling traders to establish larger and unrestricted positions while enhancing capital efficiency for LPs. As one of the DeFi protocols advocating for the resurgence of the 'Fair Launch', Equation stands as a testament to the power of community-driven innovation in shaping the future of decentralized finance. It prioritizes security and transparency, providing traders with a reliable and secure environment for perpetual trading participation.
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