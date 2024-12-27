Сьогоднішня ціна Equation (EQU)

Поточна ціна Equation (EQU) сьогодні становить 0.101779 USD з ринковою капіталізацією $ 85.64K USD. Ціна EQU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Equation:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 474.16 USD

- зміна ціни Equation протягом дня — -1.04%

- циркуляційна пропозиція – 840.56K USD

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