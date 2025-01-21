Ціна Equals9 (EQ9)
Поточна ціна Equals9 (EQ9) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EQ9 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Equals9:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 532.33 USD
- зміна ціни Equals9 протягом дня — -8.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Equals9 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Equals9 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Equals9 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Equals9 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.42%
|30 днів
|$ 0
|-29.01%
|60 днів
|$ 0
|-46.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Equals9: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-8.42%
-7.93%
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