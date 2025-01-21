Сьогоднішня ціна Equals9 (EQ9)

Поточна ціна Equals9 (EQ9) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EQ9 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Equals9:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 532.33 USD

- зміна ціни Equals9 протягом дня — -8.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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