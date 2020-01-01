Токеноміка Equalizer (EQZ) Дізнайтеся ключову інформацію про Equalizer (EQZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Equalizer (EQZ) DeFi Flash Loans Made Easy The first dedicated platform that equalizes the decentralized markets Equalizer is the first dedicated flash loan marketplace built on top of a multi-chain infrastructure that can handle the rising demand of decentralized lending and borrowing, which can boost any listed asset’s trading volume. It offers top benefits over the popular do-it-all DeFi protocols and sets itself a class apart by offering lower fees, a virtually unlimited choice of token vaults, high liquidity through yield farming, and scalable infrastructure. Equalizer represents the next generation marketplace for flash loans, a dedicated platform that brings together liquidity providers and borrowers. On one side, we incentivize LPs to staking their funds in secure vaults by receiving more tokens from the fees of the flash loans provided. Additionally, the LPs are part of the yield farming program, designed to stimulate long-term liquidity providers. On the other side, borrowers are provided with a plethora of liquid pools (vaults) that bring more advantages than any other competitor in the market: lower fees, a wider range of tokens, a minimum level of available liquidity, reliability in all market conditions, available on multiple chains Офіційний вебсайт: https://equalizer.finance/ Купити EQZ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Equalizer (EQZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Equalizer (EQZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 37,05K $ 37,05K $ 37,05K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 74,11K $ 74,11K $ 74,11K Історичний максимум: $ 5,45 $ 5,45 $ 5,45 Історичний мінімум: $ 0,00070844 $ 0,00070844 $ 0,00070844 Поточна ціна: $ 0,00074105 $ 0,00074105 $ 0,00074105 Дізнайтеся більше про ціну Equalizer (EQZ)

Токеноміка Equalizer (EQZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Equalizer (EQZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EQZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EQZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EQZ, досліджуйте ціну токена EQZ в реальному часі!

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