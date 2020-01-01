Токеноміка Equalizer on Sonic (EQUAL) Дізнайтеся ключову інформацію про Equalizer on Sonic (EQUAL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Equalizer on Sonic (EQUAL) Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility. Офіційний вебсайт: https://equalizer.exchange Whitepaper: https://docs.equalizer.exchange/ Купити EQUAL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Equalizer on Sonic (EQUAL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Equalizer on Sonic (EQUAL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,33M $ 1,33M $ 1,33M Загальна пропозиція: $ 5,01M $ 5,01M $ 5,01M Циркуляційна пропозиція: $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,01M $ 6,01M $ 6,01M Історичний максимум: $ 7,13 $ 7,13 $ 7,13 Історичний мінімум: $ 0,599055 $ 0,599055 $ 0,599055 Поточна ціна: $ 1,21 $ 1,21 $ 1,21 Дізнайтеся більше про ціну Equalizer on Sonic (EQUAL)

Токеноміка Equalizer on Sonic (EQUAL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Equalizer on Sonic (EQUAL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EQUAL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EQUAL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EQUAL, досліджуйте ціну токена EQUAL в реальному часі!

Прогноз ціни EQUAL Хочете знати, куди рухається EQUAL? Наша сторінка прогнозу ціни EQUAL поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена EQUAL зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!