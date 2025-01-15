Ціна Equalizer on Sonic (EQUAL)
Поточна ціна Equalizer on Sonic (EQUAL) сьогодні становить 4.95 USD з ринковою капіталізацією $ 4.77M USD. Ціна EQUAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Equalizer on Sonic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 154.28K USD
- зміна ціни Equalizer on Sonic протягом дня — -4.89%
- циркуляційна пропозиція – 967.78K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Equalizer on Sonic до USD становила $ -0.254771524328141.
За останні 30 днів зміна ціни Equalizer on Sonic до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Equalizer on Sonic до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Equalizer on Sonic до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.254771524328141
|-4.89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Equalizer on Sonic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.09%
-4.89%
-13.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility.
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