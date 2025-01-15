Сьогоднішня ціна Equalizer on Sonic (EQUAL)

Поточна ціна Equalizer on Sonic (EQUAL) сьогодні становить 4.95 USD з ринковою капіталізацією $ 4.77M USD. Ціна EQUAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Equalizer on Sonic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 154.28K USD

- зміна ціни Equalizer on Sonic протягом дня — -4.89%

- циркуляційна пропозиція – 967.78K USD

Отримуйте оновлення цін EQUAL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EQUAL.