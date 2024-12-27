Сьогоднішня ціна Equalizer DEX (EQUAL)

Поточна ціна Equalizer DEX (EQUAL) сьогодні становить 1.49 USD з ринковою капіталізацією $ 632.22K USD. Ціна EQUAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Equalizer DEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.17K USD

- зміна ціни Equalizer DEX протягом дня — -14.72%

- циркуляційна пропозиція – 425.43K USD

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