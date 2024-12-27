Ціна Equalizer DEX (EQUAL)
Поточна ціна Equalizer DEX (EQUAL) сьогодні становить 1.49 USD з ринковою капіталізацією $ 632.22K USD. Ціна EQUAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Equalizer DEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.17K USD
- зміна ціни Equalizer DEX протягом дня — -14.72%
- циркуляційна пропозиція – 425.43K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Equalizer DEX до USD становила $ -0.256770358211251.
За останні 30 днів зміна ціни Equalizer DEX до USD становила $ -1.3047679680.
За останні 60 днів зміна ціни Equalizer DEX до USD становила $ -1.3188177740.
За останні 90 днів зміна ціни Equalizer DEX до USD становила $ -8.706906840345827.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.256770358211251
|-14.72%
|30 днів
|$ -1.3047679680
|-87.56%
|60 днів
|$ -1.3188177740
|-88.51%
|90 днів
|$ -8.706906840345827
|-85.38%
Останній аналіз цін Equalizer DEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.06%
-14.72%
-15.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Equalizer is the token for our DEX. It is used for emissions and also converts to veEQUAL for governance voting.
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