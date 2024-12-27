Ціна EQIFi (EQX)
Поточна ціна EQIFi (EQX) сьогодні становить 0.00319344 USD з ринковою капіталізацією $ 1.15M USD. Ціна EQX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EQIFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 262.48K USD
- зміна ціни EQIFi протягом дня — -0.07%
- циркуляційна пропозиція – 361.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EQIFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EQIFi до USD становила $ -0.0009570640.
За останні 60 днів зміна ціни EQIFi до USD становила $ +0.0004363328.
За останні 90 днів зміна ціни EQIFi до USD становила $ +0.0003003741903301807.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.07%
|30 днів
|$ -0.0009570640
|-29.96%
|60 днів
|$ +0.0004363328
|+13.66%
|90 днів
|$ +0.0003003741903301807
|+10.38%
Останній аналіз цін EQIFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.51%
-0.07%
+6.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EQIFI is a decentralized protocol for pooled lending, borrowing, and investing for ETH, ERC-20 tokens including wBTC, Stablecoins, and select fiat currencies. It will provide a single uniform platform for DeFi products with EQIBank bank accounts, loans, custody, debit and credit cards, OTC, and wealth management.
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$0.00319344
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