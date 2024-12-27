Сьогоднішня ціна EQIFi (EQX)

Поточна ціна EQIFi (EQX) сьогодні становить 0.00319344 USD з ринковою капіталізацією $ 1.15M USD. Ціна EQX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EQIFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 262.48K USD

- зміна ціни EQIFi протягом дня — -0.07%

- циркуляційна пропозиція – 361.00M USD

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