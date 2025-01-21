Сьогоднішня ціна EQ9 (EQ9)

Поточна ціна EQ9 (EQ9) сьогодні становить 0.00515632 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EQ9 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EQ9:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 806.52 USD

- зміна ціни EQ9 протягом дня — +2.98%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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