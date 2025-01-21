Ціна EQ9 (EQ9)
Поточна ціна EQ9 (EQ9) сьогодні становить 0.00515632 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EQ9 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EQ9:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 806.52 USD
- зміна ціни EQ9 протягом дня — +2.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EQ9 до USD становила $ +0.0001494.
За останні 30 днів зміна ціни EQ9 до USD становила $ +0.0009488794.
За останні 60 днів зміна ціни EQ9 до USD становила $ -0.0025346865.
За останні 90 днів зміна ціни EQ9 до USD становила $ -0.001472211984321982.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0001494
|+2.98%
|30 днів
|$ +0.0009488794
|+18.40%
|60 днів
|$ -0.0025346865
|-49.15%
|90 днів
|$ -0.001472211984321982
|-22.21%
Останній аналіз цін EQ9: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.98%
+2.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EQ9 is a next-generation financial platform transforming the foreign exchange (FX) landscape with its powerful and intuitive application. Designed to eliminate the high costs and inefficiencies of traditional FX services, EQ9 allows users to send, receive, and manage multiple currencies seamlessly, all while benefiting from real-time rates and transparent, low fees. The EQ9 token is central to our platform’s future, transitioning into the native gas and validator token of our proprietary chain. This shift will drastically reduce transaction costs and enhance processing speeds, ensuring faster, cheaper, and more secure international transfers. Our platform is built to serve both retail and business clients, enabling effortless global transactions with unmatched efficiency and reliability. With EQ9, users can trust that they have full control over their finances, enjoying a streamlined and secure experience tailored for the modern global economy.
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