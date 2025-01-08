Ціна Epoch Island (EPOCH)
Поточна ціна Epoch Island (EPOCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.82K USD. Ціна EPOCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Epoch Island:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.11 USD
- зміна ціни Epoch Island протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 81.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Epoch Island до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Epoch Island до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Epoch Island до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Epoch Island до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-66.80%
|60 днів
|$ 0
|-68.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Epoch Island: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.91%
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