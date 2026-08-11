Сьогоднішня ціна Epiko

Поточна ціна Epiko (EPIKO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EPIKO до USD становить $ 0 за EPIKO.

Epiko наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 104 876, з циркуляційною пропозицією у 173,26M EPIKO. Протягом останніх 24 годин EPIKO торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03387736, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EPIKO змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 27,15.

Ринкова інформація щодо Epiko (EPIKO)

Ринкова капіталізація $ 104,88K$ 104,88K $ 104,88K Обсяг (за 24 год) $ 27,15$ 27,15 $ 27,15 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 104,88K$ 104,88K $ 104,88K Циркуляційне постачання 173,26M 173,26M 173,26M Загальна пропозиція 300 000 000,0 300 000 000,0 300 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Epiko — $ 104,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 27,15. Циркуляційна пропозиція EPIKO — 173,26M, зі загальною пропозицією 300000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 104,88K.