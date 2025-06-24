Сьогоднішня ціна EpiK Protocol (AIEPK)

Поточна ціна EpiK Protocol (AIEPK) сьогодні становить 0,00036441 USD з ринковою капіталізацією $ 56,52K USD. Ціна AIEPK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EpiK Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни EpiK Protocol протягом дня — +3,03%

- циркуляційна пропозиція – 155,11M USD

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