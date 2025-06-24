Ціна EpiK Protocol (AIEPK)
Поточна ціна EpiK Protocol (AIEPK) сьогодні становить 0,00036441 USD з ринковою капіталізацією $ 56,52K USD. Ціна AIEPK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EpiK Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни EpiK Protocol протягом дня — +3,03%
- циркуляційна пропозиція – 155,11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EpiK Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EpiK Protocol до USD становила $ -0,0002812164.
За останні 60 днів зміна ціни EpiK Protocol до USD становила $ -0,0002594223.
За останні 90 днів зміна ціни EpiK Protocol до USD становила $ -0,0008508141017429589.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,03%
|30 днів
|$ -0,0002812164
|-77,17%
|60 днів
|$ -0,0002594223
|-71,18%
|90 днів
|$ -0,0008508141017429589
|-70,01%
Останній аналіз цін EpiK Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,56%
+3,03%
-42,52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EpiK Protocol envisions building a decentralized KG using blockchain technology to expand the horizons of today's AI technology, tapping on the decentralized storage technology which originated from Filecoin, uniquely designed Token Economy which ensures fair incentives, Decentralized Autonomous Organization (DAO) to ensure trusted governance, and Decentralized Financial Technology (DeFi) for reliable financial capabilities. Thus, creating a trusted, multi-party collaboration platform where all trusted contributors are rewarded fairly.
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