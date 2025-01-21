Ціна Epics Token (EPCT)
Поточна ціна Epics Token (EPCT) сьогодні становить 0.01876215 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EPCT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Epics Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.08K USD
- зміна ціни Epics Token протягом дня — +0.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Epics Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Epics Token до USD становила $ +0.0003123372.
За останні 60 днів зміна ціни Epics Token до USD становила $ +0.0031299769.
За останні 90 днів зміна ціни Epics Token до USD становила $ +0.005183710808618451.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.46%
|30 днів
|$ +0.0003123372
|+1.66%
|60 днів
|$ +0.0031299769
|+16.68%
|90 днів
|$ +0.005183710808618451
|+38.18%
Останній аналіз цін Epics Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
+0.46%
+1.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Buidl to Earn. Epics is a decentralized crowdsourcing platform for incentivizing open source software development. Clients can set up a GitHub issue as a Quest (Smart Contract). Developers can receive token prizes by solving GitHub issues (Quests). This ecosystem makes developers focus on problems in their expertise. Also, clients will be able to solve more advanced problems. The more token prizes, the more attention to be solved issues. As a result, open source software grows faster in quality. Epics solves resource imbalances in software development.
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