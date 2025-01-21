Ціна EPICBOTS (EPIC)
Поточна ціна EPICBOTS (EPIC) сьогодні становить 0.00285942 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EPIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EPICBOTS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 283.87 USD
- зміна ціни EPICBOTS протягом дня — +0.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EPICBOTS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EPICBOTS до USD становила $ -0.0000221422.
За останні 60 днів зміна ціни EPICBOTS до USD становила $ +0.0007619273.
За останні 90 днів зміна ціни EPICBOTS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.98%
|30 днів
|$ -0.0000221422
|-0.77%
|60 днів
|$ +0.0007619273
|+26.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EPICBOTS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+0.98%
-4.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EPICBOTS is a suite of AI infused Telegram Bots designed to bring Market Intelligence, Fun and Engagement Tools to 10,000's of Web3 communities. The EPICBOTS cover 2 main categories; Engagement Bots and Banger Bots. Banger Bots are laden with features that enhance the crypto experience for all user groups. Engagement Bots are specifically designed for community fun and engagement.
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