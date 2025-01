Що таке EPICBOTS ( EPIC)

EPICBOTS is a suite of AI infused Telegram Bots designed to bring Market Intelligence, Fun and Engagement Tools to 10,000's of Web3 communities. The EPICBOTS cover 2 main categories; Engagement Bots and Banger Bots. Banger Bots are laden with features that enhance the crypto experience for all user groups. Engagement Bots are specifically designed for community fun and engagement.

Ресурс EPICBOTS (EPIC) Whitepaper Офіційний вебсайт