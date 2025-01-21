Сьогоднішня ціна Epic League (EPL)

Поточна ціна Epic League (EPL) сьогодні становить 0.061273 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EPL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Epic League:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.48K USD

- зміна ціни Epic League протягом дня — +2.21%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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