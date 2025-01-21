Ціна Epic League (EPL)
Поточна ціна Epic League (EPL) сьогодні становить 0.061273 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EPL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Epic League:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.48K USD
- зміна ціни Epic League протягом дня — +2.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін EPL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EPL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Epic League до USD становила $ +0.00132515.
За останні 30 днів зміна ціни Epic League до USD становила $ +0.0030075300.
За останні 60 днів зміна ціни Epic League до USD становила $ +0.0099040758.
За останні 90 днів зміна ціни Epic League до USD становила $ +0.0202864961198532.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00132515
|+2.21%
|30 днів
|$ +0.0030075300
|+4.91%
|60 днів
|$ +0.0099040758
|+16.16%
|90 днів
|$ +0.0202864961198532
|+49.50%
Останній аналіз цін Epic League: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
+2.21%
+7.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EPL Token can be exchanged with in-game assets of Epic League game series.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 EPL до AUD
A$0.0980368
|1 EPL до GBP
￡0.04963113
|1 EPL до EUR
€0.05882208
|1 EPL до USD
$0.061273
|1 EPL до MYR
RM0.27389031
|1 EPL до TRY
₺2.18070607
|1 EPL до JPY
¥9.49792773
|1 EPL до RUB
₽6.18796027
|1 EPL до INR
₹5.29459993
|1 EPL до IDR
Rp1,004.47524912
|1 EPL до PHP
₱3.57773047
|1 EPL до EGP
￡E.3.08264463
|1 EPL до BRL
R$0.36947619
|1 EPL до CAD
C$0.08823312
|1 EPL до BDT
৳7.47101689
|1 EPL до NGN
₦95.14410167
|1 EPL до UAH
₴2.58755879
|1 EPL до VES
Bs3.308742
|1 EPL до PKR
Rs17.08658878
|1 EPL до KZT
₸32.5053265
|1 EPL до THB
฿2.083282
|1 EPL до TWD
NT$2.00240164
|1 EPL до CHF
Fr0.0551457
|1 EPL до HKD
HK$0.47670394
|1 EPL до MAD
.د.م0.61395546