Актуальна ціна EPIC FAIL GUY сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EFG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EFG на MEXC вже зараз.

Докладніше про EFG

Інформація про ціну EFG

Офіційний вебсайт EFG

Токеноміка EFG

Прогноз ціни EFG

Ціна EPIC FAIL GUY (EFG)

Актуальна ціна 1 EFG до USD:

--
----
0,00%1D
Графік ціни EPIC FAIL GUY (EFG) в реальному часі
Інформація щодо ціни EPIC FAIL GUY (EFG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3,48%

-3,48%

Актуальна ціна EPIC FAIL GUY (EFG) становить --. За останні 24 години EFG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EFG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то EFG змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -3,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо EPIC FAIL GUY (EFG)

$ 10,84K
$ 10,84K$ 10,84K

--
----

$ 10,84K
$ 10,84K$ 10,84K

859,30M
859,30M 859,30M

859 296 669,9192874
859 296 669,9192874 859 296 669,9192874

Поточна ринкова капіталізація EPIC FAIL GUY — $ 10,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EFG — 859,30M, зі загальною пропозицією 859296669.9192874. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,84K.

Історія ціни EPIC FAIL GUY (EFG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EPIC FAIL GUY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EPIC FAIL GUY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EPIC FAIL GUY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EPIC FAIL GUY до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-14,12%
60 днів$ 0-35,01%
90 днів$ 0--

Що таке EPIC FAIL GUY (EFG)

EFG - STICK-FIGURE FAIL LEGEND Born in late 2006 on 4chan, Epic Fail Guy emerged as a stick-figure character destined to fail at everything he attempts. A symbol of early internet humor and the inevitable mishaps of digital life. Know Your Meme officially documents Epic Fail Guy, cementing his place in internet culture history. The meme had already spread across various online communities by this point.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс EPIC FAIL GUY (EFG)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни EPIC FAIL GUY (USD)

Скільки коштуватиме EPIC FAIL GUY (EFG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів EPIC FAIL GUY (EFG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо EPIC FAIL GUY.

Перегляньте прогноз ціни EPIC FAIL GUY вже зараз!

EFG до місцевих валют

Токеноміка EPIC FAIL GUY (EFG)

Розуміння токеноміки EPIC FAIL GUY (EFG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена EFG зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про EPIC FAIL GUY (EFG)

Скільки сьогодні коштує EPIC FAIL GUY (EFG)?
Актуальна ціна EFG у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна EFG до USD?
Поточна ціна EFG до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація EPIC FAIL GUY?
Ринкова капіталізація EFG — $ 10,84K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція EFG?
Циркуляційна пропозиція EFG — 859,30M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) EFG?
EFG досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) EFG?
Історична мінімальна ціна EFG становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі EFG?
Актуальний обсяг торгівлі EFG за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна EFG цього року?
EFG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни EFG для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

