Сьогоднішня ціна Epic Cash (EPIC)

Поточна ціна Epic Cash (EPIC) сьогодні становить 0.823137 USD з ринковою капіталізацією $ 14.90M USD. Ціна EPIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Epic Cash:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.47K USD

- зміна ціни Epic Cash протягом дня — +3.04%

- циркуляційна пропозиція – 18.14M USD

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