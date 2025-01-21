Ціна Epic Ballad Coin (EBC)
Поточна ціна Epic Ballad Coin (EBC) сьогодні становить 0.195778 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EBC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Epic Ballad Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.89M USD
- зміна ціни Epic Ballad Coin протягом дня — -1.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Epic Ballad Coin до USD становила $ -0.0022690849366626.
За останні 30 днів зміна ціни Epic Ballad Coin до USD становила $ +0.1297912208.
За останні 60 днів зміна ціни Epic Ballad Coin до USD становила $ +0.1630597959.
За останні 90 днів зміна ціни Epic Ballad Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0022690849366626
|-1.14%
|30 днів
|$ +0.1297912208
|+66.30%
|60 днів
|$ +0.1630597959
|+83.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Epic Ballad Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-1.14%
+19.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Epic Ballad showcases a revolutionary mobile game that elevates the fusion of real-time strategy and idle card gameplay to new heights. Moreover, by incorporating blockchain technology, it has created a novel gaming economic model. The innovation of Epic Ballad lies in its "play-to-earn" model, which, through the introduction of NFT heroes and game tokens, allows players to gain actual economic benefits while enjoying the game. By participating in various in-game activities, players can not only enjoy the fun of the game but also earn EBC, the cryptocurrency issued by Epic Ballad.
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