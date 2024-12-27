Сьогоднішня ціна eosDAC (EOSDAC)

Поточна ціна eosDAC (EOSDAC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 287.56K USD. Ціна EOSDAC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності eosDAC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 360.39 USD

- зміна ціни eosDAC протягом дня — -13.67%

- циркуляційна пропозиція – 961.92M USD

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