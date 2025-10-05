Інформація щодо ціни EONIC (EONIC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,17% Зміна ціни (1 дн.) -12,78% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,16%

Актуальна ціна EONIC (EONIC) становить --. За останні 24 години EONIC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EONIC становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то EONIC змінився на -1,17% за останню годину, -12,78% за 24 години та на -5,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо EONIC (EONIC)

Ринкова капіталізація $ 247,15K$ 247,15K $ 247,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 247,15K$ 247,15K $ 247,15K Циркуляційне постачання 963,15M 963,15M 963,15M Загальна пропозиція 963 149 182,007996 963 149 182,007996 963 149 182,007996

Поточна ринкова капіталізація EONIC — $ 247,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EONIC — 963,15M, зі загальною пропозицією 963149182.007996. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 247,15K.