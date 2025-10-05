Актуальна ціна EONIC сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EONIC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EONIC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна EONIC сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EONIC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EONIC на MEXC вже зараз.

Докладніше про EONIC

Інформація про ціну EONIC

Офіційний вебсайт EONIC

Токеноміка EONIC

Прогноз ціни EONIC

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип EONIC

Ціна EONIC (EONIC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 EONIC до USD:

$0,0002566
$0,0002566$0,0002566
-12,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни EONIC (EONIC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:42:06 (UTC+8)

Інформація щодо ціни EONIC (EONIC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1,17%

-12,78%

-5,16%

-5,16%

Актуальна ціна EONIC (EONIC) становить --. За останні 24 години EONIC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EONIC становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то EONIC змінився на -1,17% за останню годину, -12,78% за 24 години та на -5,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо EONIC (EONIC)

$ 247,15K
$ 247,15K$ 247,15K

--
----

$ 247,15K
$ 247,15K$ 247,15K

963,15M
963,15M 963,15M

963 149 182,007996
963 149 182,007996 963 149 182,007996

Поточна ринкова капіталізація EONIC — $ 247,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EONIC — 963,15M, зі загальною пропозицією 963149182.007996. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 247,15K.

Історія ціни EONIC (EONIC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EONIC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EONIC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EONIC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EONIC до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-12,78%
30 днів$ 0-3,98%
60 днів$ 0+154,43%
90 днів$ 0--

Що таке EONIC (EONIC)

UNLOCK THE FUTURE OF FINANCE WITH EONIC EONIC is RWA (Real World Asset) tied to a next-gen cryptocurrency powering a decentralized future. Built on Solana for speed, security, and scalability, EONIC fuels real-world utility, seamless Web integration, and community-driven growth. Join the evolution of digital finance where innovation meets lasting impact, and we're empowering people globally. Tap into a seamless and secure ecosystem designed for both beginners and seasoned traders of all experience levels. Navigate the dynamic world of crypto with your "Big Bro Nico" Aka. E-Nico, an advanced Al super intelligence trained to help you become the very best version of you.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс EONIC (EONIC)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни EONIC (USD)

Скільки коштуватиме EONIC (EONIC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів EONIC (EONIC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо EONIC.

Перегляньте прогноз ціни EONIC вже зараз!

EONIC до місцевих валют

Токеноміка EONIC (EONIC)

Розуміння токеноміки EONIC (EONIC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена EONIC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про EONIC (EONIC)

Скільки сьогодні коштує EONIC (EONIC)?
Актуальна ціна EONIC у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна EONIC до USD?
Поточна ціна EONIC до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація EONIC?
Ринкова капіталізація EONIC — $ 247,15K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція EONIC?
Циркуляційна пропозиція EONIC — 963,15M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) EONIC?
EONIC досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) EONIC?
Історична мінімальна ціна EONIC становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі EONIC?
Актуальний обсяг торгівлі EONIC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна EONIC цього року?
EONIC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни EONIC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:42:06 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для EONIC (EONIC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-04 13:39:16Ончейн дані
Спот ETF Ethereum у США зафіксував чистий приплив у розмірі 233,5 мільйона доларів вчора
10-04 11:26:38Оновлення в галузі
Випуск USDC перевищує 75 мільярдів, частка ринку досягає 24,9%
10-03 10:20:00Оновлення в галузі
Загальна тверда капіталізація криптовалют повертається вище $4,2 трильйона, зі збільшенням на 2,3% за 24 год
10-03 05:17:00Оновлення в галузі
Bitcoin вперше з середини серпня перевищує позначку $120 000
10-01 14:11:00Оновлення в галузі
Вчора спотові ETF Ethereum у США зафіксували чистий приплив у розмірі $127,5 мільйона, тоді як спотові ETF Bitcoin зафіксували чистий приплив у розмірі $430 мільйонів
09-30 18:14:00Оновлення в галузі
Поточні ставки фінансування на основних CEX та DEX вказують на нейтральний ринок з легким ведмежим ухилом

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.