Токеноміка Envision Labs (VIS) Дізнайтеся ключову інформацію про Envision Labs (VIS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Envision Labs (VIS) Envision Labs is the future of media distribution. Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more. Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media. The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users. Офіційний вебсайт: https://envisionlabs.io/ Whitepaper: https://about.envisionlabs.io/whitepaper-terms Купити VIS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Envision Labs (VIS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Envision Labs (VIS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 607,98K $ 607,98K $ 607,98K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 55,00M $ 55,00M $ 55,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Історичний максимум: $ 0,203013 $ 0,203013 $ 0,203013 Історичний мінімум: $ 0,01079188 $ 0,01079188 $ 0,01079188 Поточна ціна: $ 0,01105423 $ 0,01105423 $ 0,01105423 Дізнайтеся більше про ціну Envision Labs (VIS)

Токеноміка Envision Labs (VIS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Envision Labs (VIS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VIS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VIS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VIS, досліджуйте ціну токена VIS в реальному часі!

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