Ціна Envision Labs (VIS)
Поточна ціна Envision Labs (VIS) сьогодні становить 0.111589 USD з ринковою капіталізацією $ 6.14M USD. Ціна VIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Envision Labs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.07K USD
- зміна ціни Envision Labs протягом дня — -6.03%
- циркуляційна пропозиція – 55.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Envision Labs до USD становила $ -0.0071657890532444.
За останні 30 днів зміна ціни Envision Labs до USD становила $ +0.0269351519.
За останні 60 днів зміна ціни Envision Labs до USD становила $ +0.0516260817.
За останні 90 днів зміна ціни Envision Labs до USD становила $ +0.055748529228238495.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0071657890532444
|-6.03%
|30 днів
|$ +0.0269351519
|+24.14%
|60 днів
|$ +0.0516260817
|+46.26%
|90 днів
|$ +0.055748529228238495
|+99.84%
Останній аналіз цін Envision Labs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
-6.03%
+9.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Envision Labs is the future of media distribution. Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more. Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media. The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users.
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