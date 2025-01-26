Сьогоднішня ціна Ents (ENTS)

Поточна ціна Ents (ENTS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ENTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ents:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.76 USD

- зміна ціни Ents протягом дня — +0.95%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін ENTS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ENTS.