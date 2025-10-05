Інформація щодо ціни EnteriseCoin (ENT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,094847$ 0,094847 $ 0,094847 Найнижча ціна $ 0,077312$ 0,077312 $ 0,077312 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -0,54% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,54%

Актуальна ціна EnteriseCoin (ENT) становить $0,086161. За останні 24 години ENT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ENT становить $ 0,094847, тоді як його історичний мінімум — $ 0,077312.

Що стосується короткострокових результатів, то ENT змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -0,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо EnteriseCoin (ENT)

Ринкова капіталізація $ 1,38M$ 1,38M $ 1,38M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 43,08M$ 43,08M $ 43,08M Циркуляційне постачання 16,05M 16,05M 16,05M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація EnteriseCoin — $ 1,38M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ENT — 16,05M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 43,08M.