Ціна EnterDAO (ENTR)
Поточна ціна EnterDAO (ENTR) сьогодні становить 0.00602669 USD з ринковою капіталізацією $ 184.61K USD. Ціна ENTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EnterDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.66 USD
- зміна ціни EnterDAO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 30.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EnterDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EnterDAO до USD становила $ -0.0003679902.
За останні 60 днів зміна ціни EnterDAO до USD становила $ -0.0006716251.
За останні 90 днів зміна ціни EnterDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0003679902
|-6.10%
|60 днів
|$ -0.0006716251
|-11.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EnterDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EnterDAO is a an initiative, which grants voting rights to the $ENTR holders. It is founded with the mission to build products enabling new markets within the metaverse economy such as marketplace for renting/lending metaverse land and client used for browsing/entering multiple metaverses from a single application.
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