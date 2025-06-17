Ціна ENTERBEAT (EBT)
Поточна ціна ENTERBEAT (EBT) сьогодні становить 0,065078 USD з ринковою капіталізацією $ 55,32M USD. Ціна EBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ENTERBEAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ENTERBEAT протягом дня — -34,30%
- циркуляційна пропозиція – 850,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ENTERBEAT до USD становила $ -0,03398062672958499.
За останні 30 днів зміна ціни ENTERBEAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ENTERBEAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ENTERBEAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,03398062672958499
|-34,30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ENTERBEAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,22%
-34,30%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EnterBeat (EBT) is a vertically integrated Web3 entertainment infrastructure designed to revolutionize how culture, creativity, and value converge in the digital age. It addresses the inefficiencies of traditional entertainment systems, which often centralize control and marginalize creators. EnterBeat introduces a multi-layered platform that decentralizes access, amplifies fan engagement, and embeds ownership into every interaction. At its core, EnterBeat seamlessly integrates programmable NFTs, decentralized storage, modular smart contracts, and real-time AI personalization engines within a hybrid architecture. This innovative structure empowers creators with sovereign control over their content, allowing them to truly own their work. Fans, in turn, evolve into participatory stakeholders, gaining a tangible voice and stake in the entertainment they love. Furthermore, developers can leverage EnterBeat's composable protocol layer to build entirely new and immersive cultural experiences, fostering a vibrant ecosystem of innovation. EnterBeat isn't just a platform; it's a paradigm shift, enabling a more equitable and engaging future for entertainment.
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