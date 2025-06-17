Сьогоднішня ціна ENTERBEAT (EBT)

Поточна ціна ENTERBEAT (EBT) сьогодні становить 0,065078 USD з ринковою капіталізацією $ 55,32M USD. Ціна EBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ENTERBEAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ENTERBEAT протягом дня — -34,30%

- циркуляційна пропозиція – 850,00M USD

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