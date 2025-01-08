Ціна ENTER (ENTER)
Поточна ціна ENTER (ENTER) сьогодні становить 0.00297288 USD з ринковою капіталізацією $ 6.69K USD. Ціна ENTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ENTER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.24 USD
- зміна ціни ENTER протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 2.25M USD
Отримуйте оновлення цін ENTER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ENTER.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ENTER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ENTER до USD становила $ -0.0004304207.
За останні 60 днів зміна ціни ENTER до USD становила $ -0.0016314796.
За останні 90 днів зміна ціни ENTER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0004304207
|-14.47%
|60 днів
|$ -0.0016314796
|-54.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ENTER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Voting escrow ENTER (veENTER) is a governance and yield-boosting framework engineered to incentivize NFT listings and generate marketplace activity.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ENTER до AUD
A$0.004756608
|1 ENTER до GBP
￡0.002378304
|1 ENTER до EUR
€0.0028539648
|1 ENTER до USD
$0.00297288
|1 ENTER до MYR
RM0.0133185024
|1 ENTER до TRY
₺0.1050318504
|1 ENTER до JPY
¥0.470309616
|1 ENTER до RUB
₽0.31884138
|1 ENTER до INR
₹0.255073104
|1 ENTER до IDR
Rp47.9496707064
|1 ENTER до PHP
₱0.173318904
|1 ENTER до EGP
￡E.0.150576372
|1 ENTER до BRL
R$0.018134568
|1 ENTER до CAD
C$0.0042512184
|1 ENTER до BDT
৳0.362096784
|1 ENTER до NGN
₦4.5948535992
|1 ENTER до UAH
₴0.1257825528
|1 ENTER до VES
Bs0.15756264
|1 ENTER до PKR
Rs0.8283038256
|1 ENTER до KZT
₸1.5721184016
|1 ENTER до THB
฿0.1027427328
|1 ENTER до TWD
NT$0.0973023624
|1 ENTER до CHF
Fr0.002675592
|1 ENTER до HKD
HK$0.0230992776
|1 ENTER до MAD
.د.م0.0297585288