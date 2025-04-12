Сьогоднішня ціна Entangle (NTGL)

Поточна ціна Entangle (NTGL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 246.52M USD. Ціна NTGL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Entangle:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Entangle протягом дня — -0.35%

- циркуляційна пропозиція – 601.90B USD

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