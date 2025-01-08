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Ціна Enreach (NRCH)

USD

Графік ціни Enreach (NRCH) в реальному часі

$0.380957
$0.380957$0.380957
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Enreach (NRCH)

Поточна ціна Enreach (NRCH) сьогодні становить 0.380957 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NRCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Enreach:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.60K USD
- зміна ціни Enreach протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Enreach (NRCH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Enreach до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Enreach до USD становила $ -0.0682549228.
За останні 60 днів зміна ціни Enreach до USD становила $ -0.0606233636.
За останні 90 днів зміна ціни Enreach до USD становила $ -0.2230623094076137.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0.0682549228-17.91%
60 днів$ -0.0606233636-15.91%
90 днів$ -0.2230623094076137-36.92%

Аналіз цін Enreach (NRCH)

Останній аналіз цін Enreach: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

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$ 13.05
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Ринкова інформація Enreach (NRCH)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 0.00$ 0.00

$ 2.60K
$ 2.60K$ 2.60K

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Що таке Enreach ( NRCH)

Enreach is a Decentralised Autonomous Organisation (DAO) that envisions to play a pivotal role in the adoption, realisation, development and monetisation of decentralised finance (DeFi).

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Ресурс Enreach (NRCH)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

NRCH до місцевих валют

1 NRCH до AUD
A$0.6095312
1 NRCH до GBP
0.3047656
1 NRCH до EUR
0.36571872
1 NRCH до USD
$0.380957
1 NRCH до MYR
RM1.7143065
1 NRCH до TRY
13.45921081
1 NRCH до JPY
¥60.2673974
1 NRCH до RUB
40.85763825
1 NRCH до INR
32.69753931
1 NRCH до IDR
Rp6,144.46688171
1 NRCH до PHP
22.24026966
1 NRCH до EGP
￡E.19.29166248
1 NRCH до BRL
R$2.3238377
1 NRCH до CAD
C$0.54476851
1 NRCH до BDT
46.4005626
1 NRCH до NGN
588.80332963
1 NRCH до UAH
16.20591078
1 NRCH до VES
Bs20.190721
1 NRCH до PKR
Rs106.76700882
1 NRCH до KZT
202.52816991
1 NRCH до THB
฿13.19254091
1 NRCH до TWD
NT$12.52205659
1 NRCH до CHF
Fr0.3428613
1 NRCH до HKD
HK$2.96003589
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