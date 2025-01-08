Ціна Enreach (NRCH)
Поточна ціна Enreach (NRCH) сьогодні становить 0.380957 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NRCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Enreach:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.60K USD
- зміна ціни Enreach протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Enreach до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Enreach до USD становила $ -0.0682549228.
За останні 60 днів зміна ціни Enreach до USD становила $ -0.0606233636.
За останні 90 днів зміна ціни Enreach до USD становила $ -0.2230623094076137.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0682549228
|-17.91%
|60 днів
|$ -0.0606233636
|-15.91%
|90 днів
|$ -0.2230623094076137
|-36.92%
Останній аналіз цін Enreach: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Enreach is a Decentralised Autonomous Organisation (DAO) that envisions to play a pivotal role in the adoption, realisation, development and monetisation of decentralised finance (DeFi).
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