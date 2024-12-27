Ціна enqAI (ENQAI)
Поточна ціна enqAI (ENQAI) сьогодні становить 0.01832207 USD з ринковою капіталізацією $ 18.15M USD. Ціна ENQAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності enqAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 167.02K USD
- зміна ціни enqAI протягом дня — +3.50%
- циркуляційна пропозиція – 990.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни enqAI до USD становила $ +0.00062023.
За останні 30 днів зміна ціни enqAI до USD становила $ -0.0023305398.
За останні 60 днів зміна ціни enqAI до USD становила $ -0.0018800734.
За останні 90 днів зміна ціни enqAI до USD становила $ -0.01799842247861562.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00062023
|+3.50%
|30 днів
|$ -0.0023305398
|-12.71%
|60 днів
|$ -0.0018800734
|-10.26%
|90 днів
|$ -0.01799842247861562
|-49.55%
Останній аналіз цін enqAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.12%
+3.50%
-1.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ENQAI is a decentralized AI platform providing bias-free, unrestricted generative tools. Built on principles of transparency and independence from corporate control, ENQAI empowers developers and users through an open API, while decentralized governance shapes the platform’s evolution. We believe AI should start from decentralized foundations, rejecting the centralized, authoritarian approach of mainstream AI companies. This decentralized model not only fosters innovation but also ensures resilience and flexibility for the technological shifts AI will drive in the coming years.
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