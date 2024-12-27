Сьогоднішня ціна enqAI (ENQAI)

Поточна ціна enqAI (ENQAI) сьогодні становить 0.01832207 USD з ринковою капіталізацією $ 18.15M USD. Ціна ENQAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності enqAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 167.02K USD

- зміна ціни enqAI протягом дня — +3.50%

- циркуляційна пропозиція – 990.76M USD

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