Ціна Enosys USDT (EUSDT)
Поточна ціна Enosys USDT (EUSDT) сьогодні становить 0.94725 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Enosys USDT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.24K USD
- зміна ціни Enosys USDT протягом дня — -2.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Enosys USDT до USD становила $ -0.0274335864263058.
За останні 30 днів зміна ціни Enosys USDT до USD становила $ -0.0155857673.
За останні 60 днів зміна ціни Enosys USDT до USD становила $ -0.0092728197.
За останні 90 днів зміна ціни Enosys USDT до USD становила $ -0.0136706418026652.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0274335864263058
|-2.81%
|30 днів
|$ -0.0155857673
|-1.64%
|60 днів
|$ -0.0092728197
|-0.97%
|90 днів
|$ -0.0136706418026652
|-1.42%
Останній аналіз цін Enosys USDT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
-2.81%
-4.93%
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