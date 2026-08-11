Сьогоднішня ціна Enosys Loans CDP

Поточна ціна Enosys Loans CDP (CDP) сьогодні становить $ 0,995243, зі зміною 0,07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CDP до USD становить $ 0,995243 за CDP.

Enosys Loans CDP наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3 107 687, з циркуляційною пропозицією у 3,12M CDP. Протягом останніх 24 годин CDP торгувався між $ 0,9933 (мінімум) та $ 0,996269 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,09, тоді як історичний мінімум — $ 0,953705.

У короткостроковій динаміці CDP змінився на +0,01% за останню годину та на -0,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 195,18K.

Ринкова інформація щодо Enosys Loans CDP (CDP)

Ринкова капіталізація $ 3,11M$ 3,11M $ 3,11M Обсяг (за 24 год) $ 195,18K$ 195,18K $ 195,18K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,11M$ 3,11M $ 3,11M Циркуляційне постачання 3,12M 3,12M 3,12M Загальна пропозиція 3 122 447,728537504 3 122 447,728537504 3 122 447,728537504

Поточна ринкова капіталізація Enosys Loans CDP — $ 3,11M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 195,18K. Циркуляційна пропозиція CDP — 3,12M, зі загальною пропозицією 3122447.728537504. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,11M.