Інформація щодо ціни Enlightenment (E) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,26% Зміна ціни (1 дн.) +4,94% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,01%

Актуальна ціна Enlightenment (E) становить --. За останні 24 години E торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум E становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то E змінився на -0,26% за останню годину, +4,94% за 24 години та на -23,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Enlightenment (E)

Ринкова капіталізація $ 51,90K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 51,90K Циркуляційне постачання 999,99M Загальна пропозиція 999 987 898,734804

Поточна ринкова капіталізація Enlightenment — $ 51,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція E — 999,99M, зі загальною пропозицією 999987898.734804. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51,90K.