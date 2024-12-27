Сьогоднішня ціна EnKrypto (KRYPT)

Поточна ціна EnKrypto (KRYPT) сьогодні становить 0.00293587 USD з ринковою капіталізацією $ 2.82M USD. Ціна KRYPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EnKrypto:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.63K USD

- зміна ціни EnKrypto протягом дня — +0.41%

- циркуляційна пропозиція – 957.11M USD

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