Ціна EnKrypto (KRYPT)
Поточна ціна EnKrypto (KRYPT) сьогодні становить 0.00293587 USD з ринковою капіталізацією $ 2.82M USD. Ціна KRYPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EnKrypto:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.63K USD
- зміна ціни EnKrypto протягом дня — +0.41%
- циркуляційна пропозиція – 957.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EnKrypto до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни EnKrypto до USD становила $ -0.0018014736.
За останні 60 днів зміна ціни EnKrypto до USD становила $ +0.0003958512.
За останні 90 днів зміна ціни EnKrypto до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.41%
|30 днів
|$ -0.0018014736
|-61.36%
|60 днів
|$ +0.0003958512
|+13.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EnKrypto: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.61%
+0.41%
+4.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This is a super memecoin, based on a clever meme playing on the fact that Superman's Dog name was Krypto. There are new technologies put into place that are meant to implement bots and AI in order to protect people's funds and trades and will automatically be triggered when certain events take place. There will be many other projects that will be branched off of this, such as merchandise, NFTs, games, media and other technologies.
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