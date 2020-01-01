Токеноміка EnKryptedAI (KRAI) Дізнайтеся ключову інформацію про EnKryptedAI (KRAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація EnKryptedAI (KRAI) EnKryptedAI isn’t just another crypto project—it’s a next-gen AI-powered watchdog designed to keep investors safe in an increasingly complex blockchain landscape. Unlike traditional security tools, EnKryptedAI leverages machine learning, blockchain forensics, and real-time threat intelligence to detect scams, fraudulent transactions, and high-risk projects before they cause damage. By continuously scanning the blockchain, monitoring smart contract vulnerabilities, and analyzing transaction patterns, EnKryptedAI acts as a real-time security layer for crypto enthusiasts, traders, and developers. What truly sets EnKryptedAI apart is its adaptive AI engine, which evolves with emerging threats. Instead of relying on outdated blacklists or manual reporting, EnKryptedAI’s AI models learn from historical fraud data, anomaly detection, and decentralized risk scoring to provide proactive alerts. Whether it's identifying rug pulls, phishing schemes, or pump-and-dump tactics, EnKryptedAI delivers instant, AI-driven risk assessments to ensure users make informed decisions. Integrated with trading platforms, wallets, and DeFi applications, EnKryptedAI becomes a seamless guardian, empowering users to trade with confidence. Офіційний вебсайт: https://www.enkrypted.ai Whitepaper: https://www.enkrypted.ai/assets/EnKryptedAI%20WhitePaper%20-%20$KRAI.pdf Купити KRAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни EnKryptedAI (KRAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена EnKryptedAI (KRAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 43,18M $ 43,18M $ 43,18M Історичний максимум: $ 0,04474401 $ 0,04474401 $ 0,04474401 Історичний мінімум: $ 0,00855693 $ 0,00855693 $ 0,00855693 Поточна ціна: $ 0,0434772 $ 0,0434772 $ 0,0434772 Дізнайтеся більше про ціну EnKryptedAI (KRAI)

Токеноміка EnKryptedAI (KRAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки EnKryptedAI (KRAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KRAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KRAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KRAI, досліджуйте ціну токена KRAI в реальному часі!

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