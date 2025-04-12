Ціна EnKryptedAI (KRAI)
Поточна ціна EnKryptedAI (KRAI) сьогодні становить 0.010742 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KRAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EnKryptedAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни EnKryptedAI протягом дня — +3.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EnKryptedAI до USD становила $ +0.00035364.
За останні 30 днів зміна ціни EnKryptedAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни EnKryptedAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни EnKryptedAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00035364
|+3.40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін EnKryptedAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.74%
+3.40%
+1.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EnKryptedAI isn’t just another crypto project—it’s a next-gen AI-powered watchdog designed to keep investors safe in an increasingly complex blockchain landscape. Unlike traditional security tools, EnKryptedAI leverages machine learning, blockchain forensics, and real-time threat intelligence to detect scams, fraudulent transactions, and high-risk projects before they cause damage. By continuously scanning the blockchain, monitoring smart contract vulnerabilities, and analyzing transaction patterns, EnKryptedAI acts as a real-time security layer for crypto enthusiasts, traders, and developers. What truly sets EnKryptedAI apart is its adaptive AI engine, which evolves with emerging threats. Instead of relying on outdated blacklists or manual reporting, EnKryptedAI’s AI models learn from historical fraud data, anomaly detection, and decentralized risk scoring to provide proactive alerts. Whether it's identifying rug pulls, phishing schemes, or pump-and-dump tactics, EnKryptedAI delivers instant, AI-driven risk assessments to ensure users make informed decisions. Integrated with trading platforms, wallets, and DeFi applications, EnKryptedAI becomes a seamless guardian, empowering users to trade with confidence.
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