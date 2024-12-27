Ціна Enki (ENKI)
Поточна ціна Enki (ENKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна ENKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Enki:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.77K USD
- зміна ціни Enki протягом дня — +2.06%
- циркуляційна пропозиція – 935.01B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Enki до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Enki до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Enki до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Enki до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.06%
|30 днів
|$ 0
|-36.59%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Enki: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.65%
+2.06%
-7.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Enki is a fully decentralized protocol built on the PulseChain network. The goal is simple. pDAI to $1. Many people push this narrative but how many are actually doing something to achieve this goal? The mission of this project is to stimulate the pDAI/Atropa ecosystem by autonomously buying and burning pDAI, Teddy Bear, pTGC, & Alien along with rewarding holders with pDAI, Teddy Bear, Atropa, & pWBTC. This provides a fully decentralized way to add constant buy & deflationary pressure on these assets. pTGC & Alien are incorporated into the protocol's buy & burn system because these assets have heavy liquidity bondings with the entire pDAI/Atropa ecosystem which means they will outperform most assets on PulseChain that are not tied into these liquidity webs. Holders will also be rewarded with constant drips of pWBTC which is the PulseChain copy of BTC.
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