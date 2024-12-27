Сьогоднішня ціна Enki (ENKI)

Поточна ціна Enki (ENKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна ENKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Enki:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.77K USD

- зміна ціни Enki протягом дня — +2.06%

- циркуляційна пропозиція – 935.01B USD

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