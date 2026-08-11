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Поточна ціна ENIMZ сьогодні становить 0,00984375 USD. Ринкова капіталізація ENIMZ становить 915 560 USD. Відстежуйте оновлення цін ENIMZ до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ENIMZ сьогодні становить 0,00984375 USD. Ринкова капіталізація ENIMZ становить 915 560 USD. Відстежуйте оновлення цін ENIMZ до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ENIMZ

Інформація про ціну ENIMZ

Що таке ENIMZ

Токеноміка ENIMZ

Прогноз ціни ENIMZ

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Ціна ENIMZ (ENIMZ)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ENIMZ до USD:

$0,00984413
$0,00984413$0,00984413
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни ENIMZ (ENIMZ) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:19:35 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ENIMZ

Поточна ціна ENIMZ (ENIMZ) сьогодні становить $ 0,00984375, зі зміною 1,03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ENIMZ до USD становить $ 0,00984375 за ENIMZ.

ENIMZ наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 915 560, з циркуляційною пропозицією у 93,01M ENIMZ. Протягом останніх 24 годин ENIMZ торгувався між $ 0,00978499 (мінімум) та $ 0,00995445 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02979543, тоді як історичний мінімум — $ 0,00824487.

У короткостроковій динаміці ENIMZ змінився на -1,07% за останню годину та на -1,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,15K.

Ринкова інформація щодо ENIMZ (ENIMZ)

$ 915,56K
$ 915,56K$ 915,56K

$ 3,15K
$ 3,15K$ 3,15K

$ 915,56K
$ 915,56K$ 915,56K

93,01M
93,01M 93,01M

93 008 645,1697578
93 008 645,1697578 93 008 645,1697578

Поточна ринкова капіталізація ENIMZ — $ 915,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,15K. Циркуляційна пропозиція ENIMZ — 93,01M, зі загальною пропозицією 93008645.1697578. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 915,56K.

Історія ціни ENIMZ у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00978499
$ 0,00978499$ 0,00978499
Мін. за 24 год
$ 0,00995445
$ 0,00995445$ 0,00995445
Макс. за 24 год

$ 0,00978499
$ 0,00978499$ 0,00978499

$ 0,00995445
$ 0,00995445$ 0,00995445

$ 0,02979543
$ 0,02979543$ 0,02979543

$ 0,00824487
$ 0,00824487$ 0,00824487

-1,07%

-1,03%

-1,28%

-1,28%

Історія ціни ENIMZ (ENIMZ) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ENIMZ до USD становила $ -0,000102945230216733.
За останні 30 днів зміна ціни ENIMZ до USD становила $ +0,0000861111.
За останні 60 днів зміна ціни ENIMZ до USD становила $ +0,0018242585.
За останні 90 днів зміна ціни ENIMZ до USD становила $ -0,000000040016557415.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000102945230216733-1,03%
30 днів$ +0,0000861111+0,87%
60 днів$ +0,0018242585+18,53%
90 днів$ -0,000000040016557415-0,00%

Прогноз ціни ENIMZ

Прогноз ціни ENIMZ (ENIMZ) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ENIMZ у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни ENIMZ (ENIMZ) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ENIMZ потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ENIMZ у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ENIMZ на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ENIMZ.

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Про ENIMZ

Яка зараз актуальна вартість ENIMZ?

Сьогодні ENIMZ торгується за ціною ₴0.4339586476260000000000, змінивши свою ціну на -1.03% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є ENIMZ саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має ENIMZ сьогодні?

ENIMZ має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував ENIMZ протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴0.4313682313583678720000 до ₴0.4388388225890169600000. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі ENIMZ сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику ENIMZ?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Smart Contract Platform,Modular Blockchain,ENI Ecosystem, побудований на --, профіль ризику ENIMZ може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про ENIMZ

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:19:35 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ENIMZ (ENIMZ)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про ENIMZ

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$2,7210$2,7210

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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