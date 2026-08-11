Сьогоднішня ціна ENIMZ

Поточна ціна ENIMZ (ENIMZ) сьогодні становить $ 0,00984375, зі зміною 1,03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ENIMZ до USD становить $ 0,00984375 за ENIMZ.

ENIMZ наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 915 560, з циркуляційною пропозицією у 93,01M ENIMZ. Протягом останніх 24 годин ENIMZ торгувався між $ 0,00978499 (мінімум) та $ 0,00995445 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02979543, тоді як історичний мінімум — $ 0,00824487.

У короткостроковій динаміці ENIMZ змінився на -1,07% за останню годину та на -1,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,15K.

Ринкова інформація щодо ENIMZ (ENIMZ)

Ринкова капіталізація $ 915,56K$ 915,56K $ 915,56K Обсяг (за 24 год) $ 3,15K$ 3,15K $ 3,15K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 915,56K$ 915,56K $ 915,56K Циркуляційне постачання 93,01M 93,01M 93,01M Загальна пропозиція 93 008 645,1697578 93 008 645,1697578 93 008 645,1697578

Поточна ринкова капіталізація ENIMZ — $ 915,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,15K. Циркуляційна пропозиція ENIMZ — 93,01M, зі загальною пропозицією 93008645.1697578. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 915,56K.