Сьогоднішня ціна ENIDOG

Поточна ціна ENIDOG (ENIDOG) сьогодні становить $ 0,00140746, зі зміною 1,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ENIDOG до USD становить $ 0,00140746 за ENIDOG.

ENIDOG наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 134 050, з циркуляційною пропозицією у 95,24M ENIDOG. Протягом останніх 24 годин ENIDOG торгувався між $ 0,0013883 (мінімум) та $ 0,00140736 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00552283, тоді як історичний мінімум — $ 0,00108899.

У короткостроковій динаміці ENIDOG змінився на +0,12% за останню годину та на +11,37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 165,19.

Ринкова інформація щодо ENIDOG (ENIDOG)

Ринкова капіталізація $ 134,05K$ 134,05K $ 134,05K Обсяг (за 24 год) $ 165,19$ 165,19 $ 165,19 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 134,05K$ 134,05K $ 134,05K Циркуляційне постачання 95,24M 95,24M 95,24M Загальна пропозиція 95 240 884,84729192 95 240 884,84729192 95 240 884,84729192

Поточна ринкова капіталізація ENIDOG — $ 134,05K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 165,19. Циркуляційна пропозиція ENIDOG — 95,24M, зі загальною пропозицією 95240884.84729192. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 134,05K.