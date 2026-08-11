Сьогоднішня ціна Engines of Fury

Поточна ціна Engines of Fury (FURY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FURY до USD становить $ 0 за FURY.

Engines of Fury наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 681,3, з циркуляційною пропозицією у 58,35M FURY. Протягом останніх 24 годин FURY торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,943593, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FURY змінився на -- за останню годину та на +0,32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,64.

Ринкова інформація щодо Engines of Fury (FURY)

Ринкова капіталізація $ 13,68K$ 13,68K $ 13,68K Обсяг (за 24 год) $ 4,64$ 4,64 $ 4,64 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,62K$ 20,62K $ 20,62K Циркуляційне постачання 58,35M 58,35M 58,35M Загальна пропозиція 119 000 000,0 119 000 000,0 119 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Engines of Fury — $ 13,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,64. Циркуляційна пропозиція FURY — 58,35M, зі загальною пропозицією 119000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,62K.