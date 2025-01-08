Сьогоднішня ціна Eng Crypto (ENG)

Поточна ціна Eng Crypto (ENG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ENG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Eng Crypto:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.13 USD

- зміна ціни Eng Crypto протягом дня — -60.50%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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