Сьогоднішня ціна Energyfi (EFT)

Поточна ціна Energyfi (EFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.72K USD. Ціна EFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Energyfi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.71 USD

- зміна ціни Energyfi протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 127.77M USD

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