Ціна Energyfi (EFT)
Поточна ціна Energyfi (EFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.72K USD. Ціна EFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Energyfi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.71 USD
- зміна ціни Energyfi протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 127.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Energyfi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Energyfi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Energyfi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Energyfi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-3.32%
|60 днів
|$ 0
|+17.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Energyfi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Energyfi is designing green and cost-effective Decentralized Finance by providing a complete set of DeFi features on Avax, Near, Bsc and Echain (Energyfi Chain) all while accelerating their adoption. The Energyfi platform includes a wide range of crosschain DApps including Launchpad, Dex, Bridge, Staking/Farming and Lending features.
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