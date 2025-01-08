Сьогоднішня ціна Energy8 (E8)

Поточна ціна Energy8 (E8) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна E8 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Energy8:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 425.15 USD

- зміна ціни Energy8 протягом дня — -10.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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