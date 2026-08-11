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Поточна ціна Energy Select Sector SPDR Fund xStock сьогодні становить 60,22 USD. Ринкова капіталізація XLEX становить 471 649 USD. Відстежуйте оновлення цін XLEX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Energy Select Sector SPDR Fund xStock сьогодні становить 60,22 USD. Ринкова капіталізація XLEX становить 471 649 USD. Відстежуйте оновлення цін XLEX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 XLEX до USD:

$60,22
$60,22$60,22
+0,03%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:18:48 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Energy Select Sector SPDR Fund xStock

Поточна ціна Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) сьогодні становить $ 60,22, зі зміною 3,80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XLEX до USD становить $ 60,22 за XLEX.

Energy Select Sector SPDR Fund xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 471 649, з циркуляційною пропозицією у 7,83K XLEX. Протягом останніх 24 годин XLEX торгувався між $ 58,02 (мінімум) та $ 60,24 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 156,96, тоді як історичний мінімум — $ 53,04.

У короткостроковій динаміці XLEX змінився на -- за останню годину та на +0,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 240,45.

Ринкова інформація щодо Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX)

$ 471,65K
$ 471,65K$ 471,65K

$ 240,45
$ 240,45$ 240,45

$ 69,08M
$ 69,08M$ 69,08M

7,83K
7,83K 7,83K

1 147 030,326617306
1 147 030,326617306 1 147 030,326617306

Поточна ринкова капіталізація Energy Select Sector SPDR Fund xStock — $ 471,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 240,45. Циркуляційна пропозиція XLEX — 7,83K, зі загальною пропозицією 1147030.326617306. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 69,08M.

Історія ціни Energy Select Sector SPDR Fund xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 58,02
$ 58,02$ 58,02
Мін. за 24 год
$ 60,24
$ 60,24$ 60,24
Макс. за 24 год

$ 58,02
$ 58,02$ 58,02

$ 60,24
$ 60,24$ 60,24

$ 156,96
$ 156,96$ 156,96

$ 53,04
$ 53,04$ 53,04

--

+3,80%

+0,77%

+0,77%

Історія ціни Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Energy Select Sector SPDR Fund xStock до USD становила $ +2,2.
За останні 30 днів зміна ціни Energy Select Sector SPDR Fund xStock до USD становила $ +5,9891560120.
За останні 60 днів зміна ціни Energy Select Sector SPDR Fund xStock до USD становила $ -19,0765698860.
За останні 90 днів зміна ціни Energy Select Sector SPDR Fund xStock до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,2+3,80%
30 днів$ +5,9891560120+9,95%
60 днів$ -19,0765698860-31,67%
90 днів----

Прогноз ціни Energy Select Sector SPDR Fund xStock

Прогноз ціни Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна XLEX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Energy Select Sector SPDR Fund xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Energy Select Sector SPDR Fund xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни XLEX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Energy Select Sector SPDR Fund xStock.

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Ресурс Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ink EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

Про Energy Select Sector SPDR Fund xStock

Яка зараз ринкова ціна Energy Select Sector SPDR Fund xStock?

Energy Select Sector SPDR Fund xStock оцінюється в ₴2654.7799121308160000, зі зміною 3.79% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має XLEX?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення XLEX у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Energy Select Sector SPDR Fund xStock у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість XLEX?

Обігова кількість становить 7831.700422935026, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Energy Select Sector SPDR Fund xStock?

Energy Select Sector SPDR Fund xStock згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як XLEX виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem, імпульс XLEX залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про Energy Select Sector SPDR Fund xStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:18:48 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Energy Select Sector SPDR Fund xStock

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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