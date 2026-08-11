Яка зараз ринкова ціна Energy Select Sector SPDR Fund xStock?

Energy Select Sector SPDR Fund xStock оцінюється в ₴2654.7799121308160000, зі зміною 3.79% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має XLEX?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення XLEX у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Energy Select Sector SPDR Fund xStock у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість XLEX?

Обігова кількість становить 7831.700422935026, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Energy Select Sector SPDR Fund xStock?

Energy Select Sector SPDR Fund xStock згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як XLEX виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem, імпульс XLEX залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.