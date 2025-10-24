Актуальна ціна ENERGY COIN сьогодні становить 0,00001432 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ENERGY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ENERGY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ENERGY COIN сьогодні становить 0,00001432 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ENERGY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ENERGY на MEXC вже зараз.

Докладніше про ENERGY

Інформація про ціну ENERGY

Офіційний вебсайт ENERGY

Токеноміка ENERGY

Прогноз ціни ENERGY

Логотип ENERGY COIN

Ціна ENERGY COIN (ENERGY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ENERGY до USD:

+2,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор.
Графік ціни ENERGY COIN (ENERGY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:06:50 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ENERGY COIN (ENERGY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00001397
$ 0,00001397$ 0,00001397
Мін. за 24 год
$ 0,00001444
$ 0,00001444$ 0,00001444
Макс. за 24 год

$ 0,00001397
$ 0,00001397$ 0,00001397

$ 0,00001444
$ 0,00001444$ 0,00001444

$ 0,00208531
$ 0,00208531$ 0,00208531

$ 0,00001333
$ 0,00001333$ 0,00001333

--

+2,03%

+2,46%

+2,46%

Актуальна ціна ENERGY COIN (ENERGY) становить $0,00001432. За останні 24 години ENERGY торгувався між мінімумом у $ 0,00001397 і максимумом у $ 0,00001444, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ENERGY становить $ 0,00208531, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001333.

Що стосується короткострокових результатів, то ENERGY змінився на -- за останню годину, +2,03% за 24 години та на +2,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ENERGY COIN (ENERGY)

$ 14,32K
$ 14,32K$ 14,32K

$ 14,32K
$ 14,32K$ 14,32K

999,81M
999,81M 999,81M

999 809 814,474429
999 809 814,474429 999 809 814,474429

Поточна ринкова капіталізація ENERGY COIN — $ 14,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ENERGY — 999,81M, зі загальною пропозицією 999809814.474429. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,32K.

Історія ціни ENERGY COIN (ENERGY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ENERGY COIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ENERGY COIN до USD становила $ -0,0000049419.
За останні 60 днів зміна ціни ENERGY COIN до USD становила $ -0,0000108710.
За останні 90 днів зміна ціни ENERGY COIN до USD становила $ -0,000583676120929799.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,03%
30 днів$ -0,0000049419-34,51%
60 днів$ -0,0000108710-75,91%
90 днів$ -0,000583676120929799-97,60%

Що таке ENERGY COIN (ENERGY)

ENERGY COIN is a community-driven meme token inspired by the concept of “monetary energy,” as popularized by Michael Saylor. The project explores the idea that all value—financial or symbolic—is a form of energy stored and transferred through networks. ENERGY COIN exists on-chain as a decentralized digital asset without a roadmap, utility, or promise of return. It serves as a cultural experiment and memetic artifact within the crypto ecosystem. The token has no intrinsic value and is intended for entertainment and expressive purposes only.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс ENERGY COIN (ENERGY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни ENERGY COIN (USD)

Скільки коштуватиме ENERGY COIN (ENERGY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ENERGY COIN (ENERGY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ENERGY COIN.

Перегляньте прогноз ціни ENERGY COIN вже зараз!

ENERGY до місцевих валют

Токеноміка ENERGY COIN (ENERGY)

Розуміння токеноміки ENERGY COIN (ENERGY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ENERGY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про ENERGY COIN (ENERGY)

Скільки сьогодні коштує ENERGY COIN (ENERGY)?
Актуальна ціна ENERGY у USD становить 0,00001432 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ENERGY до USD?
Поточна ціна ENERGY до USD — $ 0,00001432. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ENERGY COIN?
Ринкова капіталізація ENERGY — $ 14,32K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ENERGY?
Циркуляційна пропозиція ENERGY — 999,81M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ENERGY?
ENERGY досяг історичної максимальної ціни у 0,00208531 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ENERGY?
Історична мінімальна ціна ENERGY становила 0,00001333 USD.
Який обсяг торгівлі ENERGY?
Актуальний обсяг торгівлі ENERGY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ENERGY цього року?
ENERGY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ENERGY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:06:50 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ENERGY COIN (ENERGY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

