Інформація щодо ціни ENERGY COIN (ENERGY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001397 $ 0,00001397 $ 0,00001397 Мін. за 24 год $ 0,00001444 $ 0,00001444 $ 0,00001444 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001397$ 0,00001397 $ 0,00001397 Макс. за 24 год $ 0,00001444$ 0,00001444 $ 0,00001444 Рекордний максимум $ 0,00208531$ 0,00208531 $ 0,00208531 Найнижча ціна $ 0,00001333$ 0,00001333 $ 0,00001333 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +2,03% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,46% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,46%

Актуальна ціна ENERGY COIN (ENERGY) становить $0,00001432. За останні 24 години ENERGY торгувався між мінімумом у $ 0,00001397 і максимумом у $ 0,00001444, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ENERGY становить $ 0,00208531, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001333.

Що стосується короткострокових результатів, то ENERGY змінився на -- за останню годину, +2,03% за 24 години та на +2,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ENERGY COIN (ENERGY)

Ринкова капіталізація $ 14,32K$ 14,32K $ 14,32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,32K$ 14,32K $ 14,32K Циркуляційне постачання 999,81M 999,81M 999,81M Загальна пропозиція 999 809 814,474429 999 809 814,474429 999 809 814,474429

Поточна ринкова капіталізація ENERGY COIN — $ 14,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ENERGY — 999,81M, зі загальною пропозицією 999809814.474429. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,32K.