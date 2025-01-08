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Ціна Energi Dollar (USDE)

USD

Графік ціни Energi Dollar (USDE) в реальному часі

$1.011
$1.011$1.011
+2.60%(1D)

Сьогоднішня ціна Energi Dollar (USDE)

Поточна ціна Energi Dollar (USDE) сьогодні становить 1.011 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USDE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Energi Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.81 USD
- зміна ціни Energi Dollar протягом дня — +2.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Energi Dollar (USDE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Energi Dollar до USD становила $ +0.02616527.
За останні 30 днів зміна ціни Energi Dollar до USD становила $ +0.0190782777.
За останні 60 днів зміна ціни Energi Dollar до USD становила $ +0.0124694718.
За останні 90 днів зміна ціни Energi Dollar до USD становила $ +0.0103951184850174.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.02616527+2.66%
30 днів$ +0.0190782777+1.89%
60 днів$ +0.0124694718+1.23%
90 днів$ +0.0103951184850174+1.04%

Аналіз цін Energi Dollar (USDE)

Останній аналіз цін Energi Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.983988
$ 0.983988$ 0.983988

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

+0.06%

+2.66%

+2.61%

Ринкова інформація Energi Dollar (USDE)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 49.81
$ 49.81$ 49.81

0.00
0.00 0.00

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Ресурс Energi Dollar (USDE)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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