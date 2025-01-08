Ціна Energi Dollar (USDE)
Поточна ціна Energi Dollar (USDE) сьогодні становить 1.011 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USDE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Energi Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.81 USD
- зміна ціни Energi Dollar протягом дня — +2.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Energi Dollar до USD становила $ +0.02616527.
За останні 30 днів зміна ціни Energi Dollar до USD становила $ +0.0190782777.
За останні 60 днів зміна ціни Energi Dollar до USD становила $ +0.0124694718.
За останні 90 днів зміна ціни Energi Dollar до USD становила $ +0.0103951184850174.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02616527
|+2.66%
|30 днів
|$ +0.0190782777
|+1.89%
|60 днів
|$ +0.0124694718
|+1.23%
|90 днів
|$ +0.0103951184850174
|+1.04%
Останній аналіз цін Energi Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+2.66%
+2.61%
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