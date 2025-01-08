Ціна Enegra (EGX)
Поточна ціна Enegra (EGX) сьогодні становить 189.9 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EGX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Enegra:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 384.58K USD
- зміна ціни Enegra протягом дня — -0.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Enegra до USD становила $ -0.1886803986163.
За останні 30 днів зміна ціни Enegra до USD становила $ -10.1610172800.
За останні 60 днів зміна ціни Enegra до USD становила $ -10.2632404500.
За останні 90 днів зміна ціни Enegra до USD становила $ -10.38456247108164.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.1886803986163
|-0.09%
|30 днів
|$ -10.1610172800
|-5.35%
|60 днів
|$ -10.2632404500
|-5.40%
|90 днів
|$ -10.38456247108164
|-5.18%
Останній аналіз цін Enegra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-0.09%
-5.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Enegra enables commodity miners in emerging markets to compete globally, via world-class trading expertise, risk management, logistics, and governance. The success of their model makes Enegra one of the largest owners of physical commodity offtakes in the world. This offtake provides Enegra with an audited net asset value of over USD 33 billion. Enegra has tokenised 100% of the equity in Enegra Group Ltd, with equity represented by the ERC-3643 compliant EGX security token issued on the Polygon blockchain (ISIN: MYA159590209). Enegra Group Ltd shares are held by a licensed Trust Company as Nominee on behalf of EGX token-holders, and all rights and distributions are passed on to the token-holders, including distributions and voting. As EGX are securities, in order to hold EGX in a self-custody wallet, investors need to first pass KYC/AML checks, agree to the EGX Terms & Conditions, and have their wallet address qualified.
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