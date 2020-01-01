Токеноміка Enecuum (ENQ) Дізнайтеся ключову інформацію про Enecuum (ENQ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Enecuum (ENQ) Enecuum is the next-generation blockchain that improves security through mathematical smart contracts, allowing instant transactions with zero commission and solving the problem of network scaling by simultaneously supporting three algorithms for mining: PoS, PoW, PoA. "The project was created as an ideal environment for decentralized applications and business applications. The basic requirements that we set for the project are scalability, speed and security. Using revolutionary developments - mobile mining, smart contracts on Petri nets and linear logic, a hybrid consensus algorithm and project management based on the time contribution to its development and many other solutions, we have created a protocol of tomorrow. Distributed experienced team is constantly working in Hong Kong, Dusseldorf, St. Petersburg, Seoul in order to launch the network and give everyone the opportunity to feel the block of tomorrow." Офіційний вебсайт: https://enecuum.com/ Whitepaper: https://enecuum.com/pdf/tp_en.pdf Купити ENQ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Enecuum (ENQ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Enecuum (ENQ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,67M $ 14,67M $ 14,67M Загальна пропозиція: $ 293,42M $ 293,42M $ 293,42M Циркуляційна пропозиція: $ 293,42M $ 293,42M $ 293,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,67M $ 14,67M $ 14,67M Історичний максимум: $ 0,411377 $ 0,411377 $ 0,411377 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,04998113 $ 0,04998113 $ 0,04998113 Дізнайтеся більше про ціну Enecuum (ENQ)

Токеноміка Enecuum (ENQ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Enecuum (ENQ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ENQ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ENQ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ENQ, досліджуйте ціну токена ENQ в реальному часі!

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