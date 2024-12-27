Сьогоднішня ціна Enecuum (ENQ)

Поточна ціна Enecuum (ENQ) сьогодні становить 0.04998113 USD з ринковою капіталізацією $ 14.67M USD. Ціна ENQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Enecuum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Enecuum протягом дня — 0.00%

- циркуляційна пропозиція – 293.42M USD

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