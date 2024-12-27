Ціна Enecuum (ENQ)
Поточна ціна Enecuum (ENQ) сьогодні становить 0.04998113 USD з ринковою капіталізацією $ 14.67M USD. Ціна ENQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Enecuum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Enecuum протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 293.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Enecuum до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Enecuum до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Enecuum до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни Enecuum до USD становила $ +0.000000000437818436.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 днів
|$ +0.000000000437818436
|+0.00%
Останній аналіз цін Enecuum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Enecuum is the next-generation blockchain that improves security through mathematical smart contracts, allowing instant transactions with zero commission and solving the problem of network scaling by simultaneously supporting three algorithms for mining: PoS, PoW, PoA. "The project was created as an ideal environment for decentralized applications and business applications. The basic requirements that we set for the project are scalability, speed and security. Using revolutionary developments - mobile mining, smart contracts on Petri nets and linear logic, a hybrid consensus algorithm and project management based on the time contribution to its development and many other solutions, we have created a protocol of tomorrow. Distributed experienced team is constantly working in Hong Kong, Dusseldorf, St. Petersburg, Seoul in order to launch the network and give everyone the opportunity to feel the block of tomorrow."
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